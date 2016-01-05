"Укрзализныця" 20 января определит оператора питания в скоростных поездах

Филиал «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), входящий в состав Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", намерен 20 января провести открытый конкурс по отбору нового оператора для предоставления услуг питания пассажирам скоростных поездов категорий "Интерсити+" и "Интерсити".

"Главными критериями отбора станут качество, сервис, ассортимент, культура обслуживания, ценовая политика", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Подробная информация и условия проведения конкурса размещены на официальном сайте филиала скоростной компании.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2015 года УЖСК признала несостоявшимся проведенный 20 августа конкурс по определению оператора питания в скоростных поездах в связи с тем, что победитель несвоевременно приступил к выполнению взятых на себя обязательств.

Кроме того, учитывая пожелания пассажиров, в октябре 2015 года компания достигла согласия с существующим оператором и снизила стоимость продуктов питания в скоростных поездах на 20%.

С момента внедрения скоростного движения в Украине в мае 2012 года и по состоянию на февраль 2015 года "Укрзализныця" перевезла в скоростных поездах 5 млн пассажиров. По прогнозам "Укрзализныци", к январю 2016 года этот показатель превысит 8 млн человек.

Оператором скоростных поездов является филиал "Укрзализныци" - «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЭКр1 «Тарпан» и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.