Россия не выдает Украине разрешения на грузовые автоперевозки

Россия до сих пор не согласовала с Украиной квоты разрешений на выполнение международных грузоперевозок на 2016 год, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам представителей министерства, запрет российской стороны на транзит украинских товаров через свою территорию и не выдача разрешений на грузоперевозки привели к полной остановке перевозок между странами.

"Непродуманное решение российской стороны без четкого механизма его реализации и несогласованная квота разрешений на 2016 год пока привели к полной остановке перевозок между странами. Более того, такое резкое ограничение транзита через территорию РФ ставит под угрозу интересы третьих стран, которые не смогут получить необходимые товары", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что задержка с согласованием разрешений на 2016 год связана с окончанием соответствующего Соглашения между странами и предложением России ввести квоту на двусторонние перевозки, а также сократить количество транзитных разрешений.

"Украинская сторона не соглашается на изменении условий и будет отстаивать свою позицию на всех уровнях, поскольку действует в интересах отечественных перевозчиков", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, Мининфраструктуры призвало украинских грузоперевозчиков не планировать поездки в Российскую Федерацию до разрешения данной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в рамках выполнения ранее принятых решений, Россия с начала 2016 года полностью остановила транзит украинских товаров через свою территорию.

Кроме того, в октябре 2015 года Россия вовремя не предоставила Украине квоты разрешений на выполнение международных грузоперевозок на четвертый квартал 2015 года. По словам представителей Мининфраструктуры Украины, в конце августа министерство обратилось в Минтранс РФ с предложением осуществить обмен разрешениями на четвертый квартал этого года согласно квоте, закрепленной протоколом 2012 года на 2013-2015 годы, но российская сторона отказалась выполнить условия договора. Позже данные разрешения все-таки были предоставлены.