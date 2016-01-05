Базовые станции сотовой связи исключили из списка экологически опасных объектов
14:19, 05 января 2016Транспорт/Связь
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Также, согласно постановлению, Кабмин исключил из списка цифровые радиорелейные станции.
Исключение инициировала Госслужба спецсвязи и телекоммуникаций / Фото iStockphoto
Кабинет министров Украины исключил базовые станции систем сотовой связи из перечня видов деятельности и объектов, представляющих повышенную экологическую опасность, сообщается в распоряжении правительства №1160.
Также, согласно постановлению, Кабмин исключил из списка цифровые радиорелейные станции.
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Как сообщал УНИАН, Государственная служба спецсвязи и телекоммуникаций летом 2015 года инициировала исключение цифровых радиорелейных станций и базовых станций систем сотовой связи из списка видов деятельности и объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
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