"Укрзализныця" привлекла к уборке снега более тысячи железнодорожников

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" с целью обеспечения бесперебойного движения поездов в сложных метеоусловиях за прошедшие сутки привлекла 1 005 железнодорожников для уборки снега на путях, вокзалах и станциях.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что за прошедшие сутки осадки в виде мелкого снега наблюдались на территории Донецкой, Южной, Юго-Западной и Одесской железных дорог.

В частности, больше всего снега зафиксировано на станциях Красноармейск и Красный Лиман, где высота снежного покрова достигала 15 и 10 см соответственно, а на отдельных станциях, в частности Полтава, Харьков, Одесса, достигла 8 сантиметров.

"Для расчистки снежных заносов специальная техника не использовалась. Существенных задержек поездов из-за непогоды не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте также"Укрзализныця" полностью готова к работе в зимний период

Как сообщал УНИАН, в структурных подразделениях департамента пути "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 121 снегоочистительная и 101 снегоуборочная машины. Кроме того, железнодорожники подготовили к зиме 13 370 стрелочных переводов, оборудованных пневмообдувкой для уборки сухого снега, и 2 381 стрелочный перевод, оборудованный электрообогревом.