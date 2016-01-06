Украина запускает альтернативный транзитный маршрут в Китай в обход РФ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Данный маршрут является новым направлением «Шелкового пути» и альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории России. Он включает паромные переправы Черного и Каспийского морей (Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-Порт) и должно стать конкурентным в сравнении с традиционным сухопутным маршрутом", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что возможности проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута были презентованы потенциальным отправителям еще 16 ноября 2015 года на роуд-шоу и 3 декабря 2015 года на Международном форуме «Соединяя Европу и Азию: новый взгляд на формирование системы трансконтинентальных маршрутов» (г. Одесса).

"Для запуска контейнерного поезда были согласованы технология, ускоренные сроки доставки, тарифные условия, определенные операторы поезда. Демонстрационный рейс станет открытием альтернативного пути доставки грузов из Украины в страны Средней Азии. Ориентировочный состав контейнерного поезда составит 20 вагонов", - сообщили в министерстве.

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Также отмечается, что на фоне остановки Россией транзита товаров через свою территорию, Мининфраструктуры совместно с "Укрзализныцей" продолжат работать над созданием альтернатив для перенапралення грузопотоков в восточном направлении.

Как сообщал УНИАН, в обход России заработал транс-азиатско-кавказский транспортный коридор «Новый шелковый путь». В частности, 13 декабря из Китая в Грузию прибыл первый транзитный контейнерный поезд в рамках так называемого «Нового шелкового пути».