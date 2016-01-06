Турция обвинила РФ в нарушении международных авиационных норм

Об этом заявил министр транспорта Турции Бинали Йылдырым на пресс-конференции в Анкаре, передает Reuters.

Также он назвал произволом отказ России выдавать визы сотрудникам авиакомпании Pegasus.

Стоит отметить, что авиакомпания Pegasus Airlines отменила полеты в Россию до 13 января из-за того, что Москва оказала в визах экипажам самолетов.

Читайте также"Наше терпение не безгранично": Глава МИД Турции призвал Россию успокоитьсяНапомним, Россия отменила безвизовый режим с Турцией с 1 января 2016 года.

Отношения России и Турции обострились после того, как турки сбили российский бомбардировщик Су-24. В Турции уверяют, что самолет нарушил воздушное пространство страны; российская сторона это отрицает.

28 ноября правительство РФ представило список санкций, введенных против Турции.