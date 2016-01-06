"Укравтодор" призвал украинцев контролировать очистку дорог от снега

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") призвало украинцев контролировать работу дорожников в условиях ухудшения погодных условий и информировать об их активности или бездействии.

Об этом говорится в обращении руководства "Укравтодора", обнародованном на сайте ведомства.

"Службы автомобильных дорог, а также облавтодоры во всех областях Украины к осуществлению зимнего эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования готовы, о чем начальники указанных организаций и предприятий отчитались лично", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Андрея Батыщева.

По его словам, проконтролировать качество выполнения работ по обеспечению бесперебойного проезда и безопасности дорожного движения в зимний период на всех 170 тысячах километров, которые принадлежат к сфере управления "Укравтодора", попросту невозможно.

"Именно поэтому "Укравтодор" обращается к гражданам Украины с просьбой сообщать об активности или бездействие дорожников во всех регионах, а также о возникновении на автомобильных дорогах общего пользования перебоев в движении и заторов, вызванных значительным осложнением погодных условий", - отмечается в сообщении.

Оставить отзыв о работе дорожных предприятий и организаций можно по телефону: (044) 287-11-40, а предоставить материалы фотофиксации - по e-mail: uds@ukravtodor.gov.ua.

Читайте такжеБюджет-2016: Рада увеличила финансирование на содержание дорог в два раза

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в "Укравтодоре" сообщили о полной готовности обеспечить движение транспорта по украинским дорогам в зимний период.

Общий бюджет "Укравтодора" на 2016 год составит 18,7 миллиарда гривень против 23 миллиардов гривень, предусмотренных на 2015 год.