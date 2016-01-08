Британская компания составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

Второе место, согласно рейтингу, за московским аэропортом "Шереметьево", замыкает тройку лидеров аэропорт Хельсинки, передает Би-би-си.

Читайте такжеБрюссельский и Амстердамский аэропорты получили угрозы через аккаунты в Twitter Среди крупных аэропортов лидером стал токийский "Ханеда", за ним следует аэропорт Мюнхена, на третьем месте – "Гуарульюс" в бразильском Сан-Паулу.

Наиболее четко работающими из небольших аэропортов признаны аэропорт японского города Осака, брюссельский "Южный Шарлеруа" и аэропорт Панамы.

Единственным британским аэропортом, попавшим в рейтинги OAG, стал аэропорт города Бристоля: он занял девятое место в списке малых аэропортов.

Пунктуальность аэропортов рассчитывалась по проценту рейсов, прибывающих в аэропорт и вылетающих без опоздания (в рамках 15 минут от расписания). По данным OAG, в 2015 года аэропорт Осаки без задержек обслужил 93,85% рейсов.

Среди самых пунктуальных авиакомпаний мира лидером признана латвийская Air Baltic, второе место занимает панамская Copa, третье - бразильская Azul.