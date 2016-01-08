Volkswagen отказался передать США некоторые документы по "дизельному скандалу"

Такое решение в Volkswagen объясняют нормами немецкого законодательства о конфиденциальности информации, передает kommersant.ru со ссылкой на Reuters, который владеет информацией от источника, знакомого с ситуацией.

Читайте также"Дизельгейт": Volkswagen отказался от слогана Das AutoКомпания отказалась дать комментарии по данному сообщению СМИ. Официальный представитель Volkswagen подчеркнул, что компания тесно сотрудничает с властями США.

Как сообщал УНИАН, скандал вокруг Volkswagen начался в сентябре 2015 года, когда Агентство охраны окружающей среды США (EPA) выпустило заявление о том, что компания нарушила американский закон о чистоте воздуха, скрывая токсичные выбросы своих автомобилей. По данным EPA, в дизельных автомобилях Volkswagen было установлено ПО, позволяющее обходить принятые в США нормы по выбросам в окружающую среду. Тогда же стало известно, что автоконцерн может заплатить $18 млрд в качестве штрафа. Позже в США к расследованию подключились Конгресс и Министерство юстиции. Также началось расследование деятельности компании в Германии, Южной Корее, Канаде, Австралии, Франции и Италии.