Очереди на украинско-польской границе: в пробках стоят более 700 автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на Западной границе во Львовской области в пункте пропуска «Краковец» стоят в очереди 200 автомобилей, в пункте «Шегини» – 200, «Рава-Русская» – 120, «Грушев» - 120 автомобилей.

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Отмечается, что на украинско-польской границе в пункте пропуска «Устилуг» в Волынской области в очереди стоит 50 автомобилей, в пункте пропуска «Угринов» - также 50 авто.

На остальных пропускных пунктов, в частности, на украинско-румынской границе в Черновицкой области и украинско-венгерской в Закарпатской области, очередей автотранспорта не зафиксировано, отметили в Госпогранслужбе.