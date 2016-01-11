На железной дороге со снегом борются более 3,6 тысяч сотрудников и 15 единиц спецтехники

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" с целью обеспечения бесперебойного движения поездов в сложных метеоусловиях за прошедшие сутки задействовало для борьбы со снегом более 3,6 тысяч железнодорожников и 15 снегоуборочных машин.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что за прошедшие сутки железнодорожники очистили от снега 7 тысяч стрелочных переводов, 96 станционных путей и 334 подъездных путей.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки осадки в виде мелкого снега наблюдались по всей территории Украины. В частности, высота снежного покрова на станциях Пятихатки, Полтава, Красноармейск, им. Тараса Шевченко, Конотоп, Кривой Рог достигла 20 сантиметров.

Также сообщается, что с помощью снегоуборочной техники с путей, вокзалов и станций вывезено более 12 тысяч кубометров снега.

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Как сообщал УНИАН, в структурных подразделениях департамента пути "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 121 снегоочистительная и 101 снегоуборочная машины. Кроме того, железнодорожники подготовили к зиме 13 370 стрелочных переводов, оборудованных пневмообдувкой для уборки сухого снега, и 2 381 стрелочный перевод, оборудованный электрообогревом.