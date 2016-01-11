Ограничения на транзит для Украины: в ЕС надеются, что Россия будет уважать правила ВТО

Европейский Союз считает, что соблюдение Россией правил Всемирной торговой организации позволит урегулировать вопрос транзита украинских товаров через территорию Российской Федерации. Об этом говорится в комментарии Представительства Еврокомиссии в Украине, переданном УНИАН.

Транзит украинского экспорта по территории РФ был запрещен с 4 января текущего года - вслед за введением продовольственного эмбарго и таможенных пошлин. По заявлениям российской стороны, такие торговые ограничения были введены в связи со вступлением в силу с 1 января 2016 года Договора о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, который, с точки зрения Москвы, является экономически опасным для РФ.

«ЕС оценивает ситуацию, и, в частности, совместимость различных ограничений на транзит, в соответствии с правилами ВТО. ЕС считает, что все члены ВТО, в том числе Россия, должны уважать свои многосторонние обязательства, независимо от каких-либо политических соображений», - говорится в комментарии ЕС.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года российские власти приняли ряд решений, ограничивающих, а в некоторых сегментах полностью упраздняющих торговые отношения с Украиной. В числе таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом, 2 января, Украина ввела «зеркальные» торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5 до 19%. Часть пошлин имеют переходной период до 3-5 лет.

С 10 января вступило в силу еще одно решение украинских властей - о полном запрете импорта продовольствия, сигарет, алкогольной продукции, продукции химической промышленности и железнодорожного оборудования российского производства. Меры относительно транзита пока не анонсировались.

Вместе с тем, Украина анонсировала переговоры с ЕС и ВТО по вопросу запрета транзита украинских товаров через Россию. А кроме того, главы правительств Украины, Казахстана и Азербайджана договорились провести переговоры на уровне уполномоченных органов об организации альтернативных маршрутов доставки грузов из Украины.