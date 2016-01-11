Туман отрезал оккупированный Крым от России

22:04, 11 января 2016
Транспорт/Связь
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Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды. 

УНИАН

Об этом сообщается на сайте МЧС по Краснодарскому краю.

«11 января 2015 года работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (туман)», - говорится в сообщении.

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Напомним, работу Керченской переправы периодически прекращают из-за плохих погодных условий.

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