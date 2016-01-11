Туман отрезал оккупированный Крым от России

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за плохой погоды.

Об этом сообщается на сайте МЧС по Краснодарскому краю. «11 января 2015 года работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (туман)», - говорится в сообщении. Читайте такжеВ оккупированной Керчи снова начались веерные отключения света Напомним, работу Керченской переправы периодически прекращают из-за плохих погодных условий.

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