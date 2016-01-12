Количество ДТП на железных дорогах Украины за год увеличилось на 9%

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине на железнодорожных путях и переездах в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом на 8,9%, или на 6 случаев, - до 73 случаев.

Согласно сообщению пресс-службы публичного акционерного общества, созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), 60 происшествий произошли на железнодорожных переездах, 13 - на путях вне переездов.

В частности, 18 ДТП было зафиксировано на Донецкой железной дороге, 17 - на Львовской магистрали, 16 - на Юго-Западной, 11 - на Одесской, 7 - на Приднепровской и 4 - на Южной.

В ДТП за отчетный период погибли 13 человек, что на 6 человек меньше, чем в 2014 году, 32 человека получили травмы, что на 2 человека меньше, чем годом ранее.

«Укрзализныця» констатирует, что все ДТП на железнодорожных переездах и путях произошли по вине водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения, и в этой связи в очередной раз призывает участников движения неукоснительно соблюдать правила.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году количество ДТП в Украине на железнодорожных путях и переездах сократилось по сравнению с 2013 годом на 27,7% (на 26 случаев) - до 68 случаев, вследствие ДТП погибли 19 человек и 34 травмированы.

29 мая 2014 года Министерство инфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект «О железнодорожном транспорте», который в декабре был подан Кабмином на рассмотрение Верховной Рады.

Документ, в частности, предусматривает создание ряда новых органов: Государственного агентства железнодорожного транспорта, Нацкомиссии по регулированию транспорта, а также двух независимых органов по безопасности на транспорте и Комиссии по расследованию аварий на транспорте. Последняя будет подчиняться непосредственно Кабинету министров Украины.