"Укрзализныця" готовит иск к России за потерю имущества в аннексированном Крыму

Созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" готовит иск к России о возмещении потерь, понесенных в результате незаконной аннексии Крыма, сообщил УНИАН заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян.

«Укрзализныця» готовит предложения по процедуре подаче иска, Мининфраструктуры утверждает, Кабмин принимает решение о дальнейших шагах. Иски подадим в течение 1-2 месяцев», - сообщил Омелян.

Он также добавил, что другие предприятия Министерства инфраструктуры также готовят подобные иски.

«Другие предприятия министерства тоже готовят, но это больше компетенция Минюста. Все цифры мы отдали туда», - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года входящая в состав Приднепровской железной дороги Крымская дирекция железнодорожных перевозок была переподчинена оккупационным властям полуострова и переименована в "Крымскую железную дорогу".

В конце декабря 2015 года правительство России приняло Крымскую железную дорогу оккупированного Крыма в свою федеральную собственность и отнесло ее к сфере ведения Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

В конце мая 2014 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что Минюст обратился с предложением в Генеральную прокуратуру Украины рассмотреть возможность ареста и отчуждения в пользу Украины российского госимущества в качестве компенсации ущерба за аннексию Крыма РФ. По словам Петренко, общая сумма ущерба, причиненного Украине аннексией Крыма РФ, составляет 1 триллион 80 миллиардов гривень, без учета стоимости полезных ископаемых и упущенной выгоды.

Стоит отметить, что некоторые госкомпании уже начали процесс юридической борьбы с Россией. Так, "Укрнафта" обратилась с иском против России в международный арбитражный суд в Гааге. Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» выбрал американскую юридическую компанию Covington & Burling для подачи соответствующего иска в международный арбитражный суд, которой заплатит за эти услуги 1,25 млн долл. до конца 2016 года.