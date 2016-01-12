"Дизельгейт": Швеция начала расследование против Volkswagen

"В СМИ появилась информация шведских и зарубежных властей, а также концерна VW, указывающая на то, что легковые автомобили концерна были оборудованы манипуляционными устройствами, которые показывали допустимые ЕС объёмы выбросов окиси азота только при тестировании автомобилей", сообщает Радио Швеция со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Швеции.

Отмечается, что "Фольксваген" может быть приговорен к выплате крупных штрафов. Представители предприятия в Швеции известили о том, что будут во всем помогать следствию.

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Шведская группа Volkswagen Group Svenska AB сообщила, что намерена оказать содействие в расследовании.

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Автоконцерн Volkswagen был обвинен в середине сентября в США в том, что оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.

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Расследования в отношении концерна ведут профильные ведомства в США, ряде стран Европы и Азии. Все они настроены на длительную тяжбу и предрекают автогиганту штрафы и необходимость выплачивать компенсации в размере десятков миллиардов долларов.