"Аэропорт Житомир" до конца января примет первый самолет - горсовет
Еще не открытый официально «Аэропорт Житомир» и авиакомпания «YANAIR» уже наполнили бюджет Житомира на 1,5 млн грн, до конца января аэропорт примет первый самолет.
Об этом сегодня сообщил официальный сайт Житомирского городского совета, передает корреспондент УНИАН.
Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что еще решаются организационные вопросы, Житомир уже получает средства от реализации этого инвестиционного проекта.
Также уточняется, что аэропорт пока не функционирует в полную силу, но от этого инвестиционного проекта городской бюджет уже получил почти 1,5 млн грн. Средства поступали от налога на землю, от растаможивания самолетов и тому подобное.
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"За период деятельности (с 2014 по 2015 годы - УНИАН) авиакомпании «YANAIR» и ГП «Аэропорт-Житомир» ООО «Аккорд» бюджет города получил 1 млн 428 тыс. грн, из них: 543 тыс. грн - арендная плата за землю; 578, 7 тыс. грн - сбор за первую регистрацию самолетов, 306,8 тыс. грн - поступления средств от потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что аэропорт в Житомире - аналогичный аэропортов Борисполя и Жулян. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, "в ближайшее время (до конца января этого года - УНИАН) на аэродроме совершит посадку первый самолет".
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Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2015 года Житомирский аэропорт получил сертификат аэродрома. В 2014 году инвестор - авиакомпания «YANAIR», заявила о готовности восстановить в Житомире деятельность аэропорта. Председатель правления компании Алексей Янчук сообщал, что авиакомпания зарегистрирована в Житомире, но из-за отсутствия аэропорта в городе осуществляет вылеты из Винницы и Киевского аэропорта «Жуляны».
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Житомирский городской совет дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка авиакомпании «YANAIR». Впоследствии Житомирские городские и районные советы предоставили земельные участки аэропорта в аренду.