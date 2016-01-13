"Аэропорт Житомир" до конца января примет первый самолет - горсовет

Об этом сегодня сообщил официальный сайт Житомирского городского совета, передает корреспондент УНИАН.

Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что еще решаются организационные вопросы, Житомир уже получает средства от реализации этого инвестиционного проекта.

Также уточняется, что аэропорт пока не функционирует в полную силу, но от этого инвестиционного проекта городской бюджет уже получил почти 1,5 млн грн. Средства поступали от налога на землю, от растаможивания самолетов и тому подобное.

Читайте такжеНовые авиакомпании не спешат заходить в аэропорт Львова - министр

"За период деятельности (с 2014 по 2015 годы - УНИАН) авиакомпании «YANAIR» и ГП «Аэропорт-Житомир» ООО «Аккорд» бюджет города получил 1 млн 428 тыс. грн, из них: 543 тыс. грн - арендная плата за землю; 578, 7 тыс. грн - сбор за первую регистрацию самолетов, 306,8 тыс. грн - поступления средств от потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что аэропорт в Житомире - аналогичный аэропортов Борисполя и Жулян. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, "в ближайшее время (до конца января этого года - УНИАН) на аэродроме совершит посадку первый самолет".

Читайте такжеВ ЕС обновили список ненадежных авиаперевозчиков

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2015 года Житомирский аэропорт получил сертификат аэродрома. В 2014 году инвестор - авиакомпания «YANAIR», заявила о готовности восстановить в Житомире деятельность аэропорта. Председатель правления компании Алексей Янчук сообщал, что авиакомпания зарегистрирована в Житомире, но из-за отсутствия аэропорта в городе осуществляет вылеты из Винницы и Киевского аэропорта «Жуляны».

Читайте такжеВ "Борисполе" пытаются сменить директора, чтобы превратить аэропорт в площадку для казино – эксперт

Житомирский городской совет дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка авиакомпании «YANAIR». Впоследствии Житомирские городские и районные советы предоставили земельные участки аэропорта в аренду.