В США назвали неприемлемым план Volkswagen по отзыву автомобилей
Американские ведомства по охране окружающей среды назвали неприемлемым план по отзыву автомобилей, который предоставил Volkswagen.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) во вторник, 12 января, отклонил предложение концерна Volkswagen (VW) по отзыву автомобилей с дизельными двигателями, оснащенных программным обеспечением для сокрытия объема выбросов в атмосферу. Федеральное агентство по охране окружающей среды (EPA) назвало предложение таким, которое нельзя принять.
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Как отметили в CARB, предложениям VW, представленные в ноябре, "не хватает информации для технической оценки". EPA, которое еще не получило официальных предложений от VW, поддержало выводы калифорнийского ведомства. "VW не предоставил приемлемого плана отзыва для приведения автомобилей в соответствие со стандартами и уменьшение выбросов", - утверждают в EPA.
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В среду, 13 января, глава концерна VW Маттиас Мюллер должен встретиться в Вашингтоне с руководством EPA и обсудить планы компании об отзыве 600 тысяч автомобилей в США, оборудованных программным обеспечением, которое позволяет скрывать реальное количество выбросов в атмосферу. В США автогиганту грозят десятки миллиардов штрафов за "дизельный скандал".