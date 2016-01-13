В обход России: в пятницу запустят поезд с украинскими товарами через Грузию и Азербайджан

Украина планирует в пятницу запустить грузовой поезд через Грузию и Азербайджан, позволяющий доставлять украинские товары в страны Средней Азии в обход территории России.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В пятницу запускаем поезд. Наша задача - максимально загрузить этот поезд», - сказал Яценюк.

Он сообщил, что в данный момент представители Министерства инфраструктуры Украины проводят заседание в Баку для того, чтобы окончательно согласовать организацию альтернативного маршрута для украинских товаров, а также проработать вопрос так называемого сквозного тарифа на транспортировку грузов.

«Этот путь даст возможность экономике найти альтернативный путь доставки товаров на рынки, которые всегда были украинскими, но (на которые - УНИАН) в связи с российским эмбарго сейчас очень трудно доставлять товары. И прошу министра инфраструктуры после завершения переговоров проинформировать (об их результатах - УНИАН)», - сказал Яценюк.

Присутствовавший на заседании правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что поезд будет запущен в Ильичевске. «И это не просто альтернативный путь для украинских товаров. Это новый путь между Азией и Западной Европой», - отметил Пивоварский.

В свою очередь премьер Яценюк напомнил, что он провел необходимые переговоры с главами правительств Казахстана и Азербайджана. «Наша задача - загрузить максимально этот поезд, таким образом, мы снизим себестоимость украинских товаров. После подписания соответствующих соглашений, и я просил бы работать и дальше над тем, чтобы строить этот альтернативный путь», - подчеркнул Яценюк.

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Ранее запуск поезда анонсировало Министерство инфраструктуры. Маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января текущего года транзит украинских товаров по российской территории.

По информации Минэкономразвития, на текущий момент информация об осложнении транзита грузов поступила от более 40 украинских экспортеров. В то же время, как сообщили в министерстве, большинство украинских производителей, ранее поставлявших товары и перевозящих грузы через территорию России, после введения ограничений со стороны РФ оформляют документы для транзита через Беларусь. Между Украиной и Беларусью на данный момент работает 8 приграничных пунктов автомобильного сообщения, а также 2 пункта пропуска для транзита товаров.

Россия ввела запрет на транзит украинских грузов в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу с 1 января 2016 года.