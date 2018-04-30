Телеком-революция на украинский манер

Самым ожидаемым и резонансным событием для украинского телекоммуникационного рынка в 2015 году стал приход связи третьего поколения - 3G, что, по мнению представителей крупнейших украинских операторов, открыло новую страницу в развитии телеком-отрасли. У жителей крупнейших городов страны появилась возможность пользоваться скоростным Интернетом в любое время и вне зависимости от наличия Wi-Fi подключения.

В развитых странах мира связь в стандарте UMTS (3G) успешно функционирует уже около 15 лет. В Украине же торжественная процедура проведения конкурса на выдачу 3G-лицензий состоялась лишь в начале 2015 года - 23 февраля. Победу ожидаемо одержала отечественная «большая тройка» мобильных операторов: «Астелит» (ТМ life:) с ценой на уровне 3,355 млрд грн, «МТС-Украина» - 2,715 млрд грн и «Киевстар» - 2,7 млрд грн.

С момента получения лицензий телекоммуникационные компании изо всех сил занялись построением сетей. К концу весны «Астелит» и «Киевстар» запустили процесс внедрения 3G-технологий в крупнейших городах, начав со Львова.

Между тем, «МТС-Украина» не может похвастаться подобными успехами. В то время, когда конкуренты оперативно развивали свои сети, дочка российских «Мобильных Телесистем» заявила о намерении достраивать дополнительные базовые станции в масштабах каждого отдельно взятого города, а не просто модернизировать существующие. По словам руководства компании, в этом заключается истинно европейский подход к построению качественной сети. Какими бы ни были истинные причины проволочки, в столице оператор запустил 3G почти на полгода позже конкурентов - 25 декабря 2015 года, а с 1 января текущего года сменил генерального директора.

В данный момент трудно судить, кто из украинской тройки телеком-лидеров избрал истинно верный подход к развитию сетей. Каждый из них стремится сделать собственное покрытие наиболее качественным и одержать победу в конкурентной схватке. Что из этого получится, будет видно в дальнейшем. Однако уже на данный момент становится очевидным, что запуск связи третьего поколения имеет положительные последствия как для пользователей, так и для операторов, а также и для самого государства, поскольку торги принесли в госбюджет около 9 млрд грн. Более того, успешное внедрение связи стандарта UMTS еще долгое время будет приносить свои плоды в виде значительных инвестиций.

Как сообщил УНИАН генеральный директор оператора «Киевстар» Петр Чернышев, за первые три квартала 2015 года компания инвестировала почти 6 млрд грн, из которых 2,7 млрд – в развитие сети. Капитальные вложения «МТС Украина» в первом полугодии составили около 4 млрд грн и, согласно изначальному плану руководства компании, общая сумма инвестиций за 2015 год составила более 7,3 млрд грн. По предварительным оценкам глав украинских телекоммуникационных компаний, общая сумма инвестиций в построение сети 3G составит порядка 1 млрд долл.

Мировые тенденции и ожидаемый приход 4G в Украину

Еще 10 лет назад мобильные телефоны были большими, неудобными и мало функциональными аппаратами, позволяющими лишь просматривать почту и WAP-версии сайтов. Теперь же современный смартфон по количеству доступных функций напоминает портативный персональный компьютер и немалую роль в этом играет именно внедрение связи третьего и четвертого поколений. Запуск 3G открыл новые возможности для бизнеса, позволил пользователям проводить банковские операции посредством смартфона, просматривать фильмы и различного рода видео-контент.

«Увеличение доступности и проникновения скоростного Интернета стимулирует развитие множества связанных отраслей: электронные продажи, мобильные финансы и банкинг, умный дом, мобильная медицина и др. А это и новые рабочие места, и новые услуги, и новые возможности для украинцев», - прокомментировал ситуацию генеральный директор компании «Астелит» Бурак Эрсой.

В целом, как утверждают мобильные операторы, рост проникновения Интернета на 10% ведет к увеличению ВВП на 1%, что положительно отражается на экономике страны.

На данный момент в мире уже активно развивается четвертое поколение связи (в стандарте LTE). Если 3G предусматривает скорость интернет-подключения на уровне свыше 1 Мбит/сек, то 4G обещает от 100 Мбит/сек для движущихся объектов до 1 Гб/сек для стационарных устройств. Более того, Международный союз по телекоммуникациям в июне 2015 года разработал дорожную карту развития технологии связи 5G (IMT-2020), согласно которой запуск связи пятого поколения ожидается к 2020 году. Заявленная скорость составляет порядка 10 Гб/сек, что даст людям возможность подключать к Интернету не только всем привычные гаджеты, но и датчики, автомобили, всевозможные устройства, способные улавливать человеческие биоритмы и ряд других вещей. Внедрение стандарта связи 5G станет настоящей революцией на телеком- и IT-рынке.

Однако украинцы нескоро смогут испытать на себе новые технологии, которые стремительно приближают человечество к укладу, красочно описанному в фантастической литературе. В то время, когда в мире уже проводится тестирование пилотных версий сети 5G, Кабмин только утвердил план мероприятий по внедрению в Украине сети 4G, согласно которому тендер на выдачу лицензий состоится в декабре 2017 года. Между тем, главы телекоммуникационных компаний полагают, что украинцы пока не готовы к запуску связи четвертого поколения, ведь для того, чтобы пользоваться связью стандарта LTE необходимо иметь смартфон с поддержкой 4G, которых в Украине очень мало.

«В сети «Киевстар» - более 9 млн смартфонов и планшетов. Из них 7,8 млн, поддерживающих 3G, — это 26% базы устройств. А 4G поддерживают 970 тыс., это - 3% устройств. Они пока еще достаточно дорогие», - отметил генеральный директор компании «Киевстар» Петр Чернышев.

Очевидно, что в условиях гиперинфляции и массового обеднения населения приобрести за два года достаточное количество смартфонов, поддерживающих связь четвертого поколения, украинцы не в состоянии.

Западное покровительство

Еще одним знаковым событием 2015 года стал ребрендинг компании «МТС-Украина», которая 15 октября подписала договор о стратегическом партнерстве с британской компанией Vodafone, предусматривающий использование украинским оператором популярного европейского бренда. Со следующего дня после заключения сделки «МТС-Украина» прекратила продвижение своего бренда на территории Украины (за исключением Донецкой и Луганской областей) и заявила, что все последующие запуски сети третьего поколения связи будут осуществляться под британским именем.

«Теперь мы можем предложить абонентам 3G услуги, которые соответствуют мировым стандартам», - воодушевленно прокомментировал приход британцев генеральный директор украинского оператора Олег Проживальский.

Однако Vodafone – это лишь бренд, за которым по-прежнему прячется всем хорошо известная компания «МТС-Украина», дочка российских «Мобильных телесистем». Следует подчеркнуть, что подобным образом и украинский оператор «Киевстар» формально является голландской компанией, но контролируется из России, поскольку его акционером является холдинг VimpelCom.

До этого МТС уже работала на украинском рынке под брендами UMC, SIM-SIM, Джинс и Ecotel, которые в один прекрасный миг безвозвратно канули в Лету. Ожидает ли подобная участь Vodafone, жизнь покажет.

Перемены в 2015 году не обошли стороной и украинского оператора «Астелит», предоставляющего свои услуги под ТМ life:). В конце июня турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell за 100 млн долл. выкупил у финансово-промышленной группы Рината Ахметова СКМ 44,96% акций голландской компании Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которой принадлежит мобильный оператор «Астелит». Turkcell обязался оплатить долги «Астелита», однако на конец 2015 года украинский оператор по-прежнему наращивал чистые убытки, изначально возникшие из-за обилия у него долларовых кредитов и последующей девальвации гривни.

В июле 2015 года сделка была завершена. Генеральный директор «Астелита» отметил, что управление компанией единственным собственником позволит ей повысить гибкость в инвестировании и, следовательно, укрепит ее позиции на украинском телекомрынке в дальнейшем. «Компания Turkcell уже инвестировала в украинскую «дочку» за все время около 1,5 млрд долл. (включая 3G) и это - вторая самая крупная инвестиция Turkcell за пределами Турции. Эта сделка является положительной новостью для украинского рынка и подтверждает, что зарубежные инвесторы видят позитивный вектор перемен в инвестиционном климате страны», - сказал Эрсой.

Таким образом, руководство «МТС-Украина» и «Астелита» в один голос заявляют о приходе зарубежных инвесторов и о том, какие положительные последствия для украинского телекоммуникационного рынка это принесет. Во всяком случае, желание представителей зарубежных компаний вкладывать средства в украинские предприятия является хорошим индикатором и вселяет оптимистические надежды на будущее развитие отечественного рынка.

Наращивание убытков

Несмотря на массу положительных изменений, в Украине по-прежнему существует ряд факторов, сдерживающих развитие телеком-отрасли.

Согласно данным Госстата, по состоянию на сентябрь 2015 года доходы мобильных операторов выросли на 5% - до 25 млрд грн. Но в связи с непростой политической и экономической ситуацией и катастрофическим обеднением украинцев показатель дохода от предоставления услуг населению, который занимает более 60% общей доли вырученных средств, сократился по сравнению с предыдущим годом на 7%.

Другим сдерживающим фактором развития отрасли, по заявлениям операторов, является постоянное фискальное и регуляторное давление.

«Бизнес сталкивается с постоянным увеличением платежей и сборов. За последние 5 лет ставки сбора за использование радиочастот выросли более чем в 16 раз», - рассказал Проживальский.

Более того, в декабре 2015 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому плата за радиочастотный ресурс увеличится на 36,7%, вынуждая операторов платить 25,8 тыс. грн в месяц за каждый мегагерц в отдельно взятом регионе. Стоит ли говорить, что представители украинских телекоммуникационных компаний не поддерживают данную реформу.

«Если оператор обязан увеличивать свои рентные платежи, значит он автоматически должен уменьшать другие затраты: на развитие сети, улучшение качества, расширение покрытия и т.п. Это крайне негативно влияет на крупные инвестиционные проекты, инициируемые государством, в том числе, отдаляет перспективу запуска технологии 4G», - считает Чернышев.

Еще одним возможным последствием принятия такого решения может стать повышение тарифов на услуги мобильной связи и мобильный доступ в Интернет в 2016 году. Но главы компаний заявляют - в нынешних условиях данный шаг является крайне нежелательным.

Прогнозы на 2016 год

Телекоммуникационный бизнес – капиталоемкая отрасль, требующая постоянных инвестиций. Главы «большой тройки» без устали заявляют о готовности вкладывать огромные суммы в развитие сетей в 2016 году. В частности, до конца июня операторы намерены завершить покрытие 3G всех областных центров. Кроме того, в 2016 году ожидается внедрение процедуры переноса номера при смене оператора, которая также как и в свое время 3G несколько лет застыла на стадии активного обсуждения без принятия каких-либо радикальных действий. В первой половине 2016 года участники телеком-рынка ожидают принятия Верховной Радой закона об электронных коммуникациях вместо ныне действующего закона о телекоммуникациях, который способен значительно приблизить украинские реалии к стандартам ЕС. Также абоненты с нетерпением ожидают долгожданного снижения ставки интерконнекта до европейского уровня, что позволит им платить единую цену как внутри собственной сети, так и при звонках на других операторов. Но когда это случится – спрогнозировать невозможно. В 2015 году украинским телекоммуникационным компаниям, наконец-то, удалось разорвать круг многолетних неудач и начать запуск связи третьего поколения, присоединившись ко всем европейским государствам, которые уже долгие годы успешно используют 3G. Остается лишь надеяться, что и остальным «нововведениям», страстно ожидаемым украинскими абонентами, в ближайшее время улыбнется удача.

Надежда Бурбела (УНИАН)