Минфин и Госрегуляторная служба потребовали аргументировать необоснованное повышение ж\д тарифов

Об этом заявили сразу в двух ведомствах - Министерстве финансов и Государственной регуляторной службе, заблокировав инициативу чиновников МИУ.

Замминистра финансов Оксана Маркарова отмечает, что Мининфраструктуры не представило заключение Минэкономразвития о влиянии роста тарифов на индекс цен промышленной продукции. Чиновники МИУ не проанализировали, как удорожание перевозки по железной дороге отразится на агропромышленном комплексе, угольной отрасли, дорожном строительстве, а также других отраслях, которые поддерживаются за счет средств госбюджета.

В Минфине считают, что поднятие ж\д тарифов приведет к повышению себестоимости промышленной продукции в целом, тем самым нарушив прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2016 год. В министерстве ставят под сомнение и целесообразность предложенного МИУ ухода от существующего распределения ж\д грузов по классам.

В Государственной регуляторной службе (ГРС) утверждают, что проект приказа о повышении ж\д тарифов был подготовлен без учета позиции участников рынка, отраслевых ассоциаций, экспертов.

«В адрес Государственной регуляторной службы Украины поступили многочисленныезамечания и предложения от субъектов хозяйствования, объем и характер которыхсвидетельствует о том, что положенный в основу проекта приказа способ государственногорегулирования является потенциально обременительным для субъектов хозяйствования иотдельных категорий населения», - указывают в ГРС.

Отмечается, что Мининфраструктуры не провело анализ того, насколько эффективно были использовано средства, полученные «Укрзализныцей» от предыдущего повышения ж\д тарифов (в январе 2015 года тарифы были увеличены на 30%). В обоснование нового повышения тарифов были просто скопированы цифры из прежних документов.

Как и в Минфине в ГРС подчеркивают, что МИУ не проанализировало влияние роста тарифов на объемы грузоперевозок по железной дороге.

«Разработка проекта осуществлена с нарушением принципов государственной регуляторной политики адекватности, сбалансированности и предсказуемости», - резюмируют в Государственной регуляторной службе.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры анонсировало повышение тарифов на ж/д перевозки в 2016 году на 30%. Представители отраслевых объединений металлургов, угольщиков, химиков, строителей, аграриев утверждают, что в условиях снижения цен на мировых рынках рост транспортной составляющей сделает продукцию украинских производителей неконкурентной. В результате действия МИУ приведут к массовой остановке предприятий, сокращению рабочих мест и доходов госбюджета.