Франция расследует махинации Renault с выбросами – акции компании упали на 20%

Акции автопроизводителя Renault на торгах 14 января упали на 20% после того, как власти Франции объявили о начале расследования о махинациях с экологическими тестами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, падение стоимости ценных бумаг французской компании стало самым значительным с 2008 года.

Представитель компании подтвердил Bloomberg, что на нескольких предприятиях Renault прошли обыски, о чем ранее сообщало AFP. Как указал собеседник агентства, проверки во Франции стали последствием экологического скандала с Volkswagen.

В сентябре 2015 года власти США обвинили немецкий концерн в манипуляциях с результатами экологических тестов автомобилей с дизельным двигателем. Компания признала, что на 11 млн автомобилей было установлено некорректное ПО, которое занижало уровень вредных выбросов, пишет Slon.ru.

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Негативное влияние скандала на финансовые результаты третьего квартала 2015 года Volkswagen оценил в €6,7 млрд. Также компания заявляла, что финансовые итоги года в целом будут ниже, чем в предыдущие годы.