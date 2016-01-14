Между Украиной и США заработало "открытое небо"

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян.

"Как только что сообщило посольство США в Украине, завершены все юридические формальности, и Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушных перевозках вступило в силу", - отметил он.

Омелян напомнил, что Соглашение об открытом небе было подписано 14 июля 2015 года в Вашингтоне, а 4 ноября его ратифицировала Верховная Рада Украины.

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Отмечается, что документом вводятся следующие изменения в воздушном сообщении между Украиной и США: предоставляется возможность авиакомпаниям обеих сторон выполнять полеты с правом пятой свободы (право принимать на иностранной территории пассажиров, следующих на территорию любой третьей страны, а также адресованные туда же груз и почту, и право высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, направляемые из любой территории, в стране-подписанте соглашения); устанавливается произвольная частота и емкость воздушных перевозок авиаперевозчиками обеих сторон; разрешается самостоятельное наземное обслуживание в аэропортах.