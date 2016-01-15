Украина, Казахстан, Грузия и Азербайджан договорились о льготных тарифах на грузоперевозки

Об этом сообщает trend.az.

Протокол подписали главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, Казахстанской железной дороги Аскар Мамин, Грузинской железной дороги Мамука Бахтадзе и исполняющий обязанности председателя правления АО "Украинская железная дорога" Александр Завгородний.

Документ был подписан в четверг в Баку на встрече, где также присутствовали гендиректор Бакинского международного торгового морского порта Талех Зиядов и глава Азербайджанского Каспийского морского пароходства Рауф Велиев.

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Документ предусматривает установление конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту, проведение комплексных мер по упрощению движения поездов по маршруту, увеличение грузооборота.

Аналогичный двусторонний протокол подписали также отдельно Азербайджан и Грузия.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина планирует в пятницу, 15 января, запустить грузовой поезд через Грузию и Азербайджан, позволяющий доставлять украинские товары в страны Средней Азии в обход территории России.