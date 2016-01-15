life:) в рамках ребрендинга меняет название на lifecell

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На смену life:) приходит новое название lifecell, созвучное с брендом компании Turkcell – крупного международного инвестора, которому принадлежит 100% акций украинского оператора", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "Астелит" таким образом намерен максимально приблизить себя к компании-акционеру и подчеркнуть связь между ними.

"Новый бренд lifecell приобрел не только одинаковые и созвучные элементы с брендом Turkcell, но и цвета материнской компании: синий и желтый", - говорится в пресс-релизе.

Более того, компания намерена изменить свое позиционирование с молодежного на корпоративный рынок, объясняя это тем, что аудитория ТМ life:) "выросла и сформировалась в продвинутую категорию пользователей c большим клиентским опытом, знанием современных технологий и ожиданиями высокого качества обслуживания".

Тем самым компания заявляет о своем намерении продолжить деятельность на рынке как более мультисервисный оператор, способный заинтересовать более широкую категорию абонентов.

Справка УНИАН. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, "Астелит" создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.

В мае 2015 года "Астелит" запустил связь третьего поколения на основе технологии 3G+, максимальная скорость в сети которой может достигать 63,3 Мбит в секунду.

Количество абонентов компании составляет более 13 миллионов человек (из них активных, которые сделали хотя бы один звонок в течение последних трех месяцев, – почти 11 миллионов).

Единственным акционером "Астелита" является турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell.

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