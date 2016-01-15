Украина запустила в обход России грузовой поезд по маршруту Великого Шелкового пути

Украина сегодня, 15 января, запустила экспериментальный грузовой поезд в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России, который пролегает через территорию Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Об этом в ходе торжественного отправления поезда в Ильичевске сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«Сейчас мы реализуем то, о чем говорили много лет. Это экспериментальный паром с поездом по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан – Китай, мы отработаем всю логистическую цепочку», - сказал Пивоварский, подчеркнув, что все формальности между странами-участницами эксперимента были урегулированы 14 января.

В частности, это вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.

"После того, как это будет сделано (отработка всех технических нюансов – УНИАН), за две-три недели мы сможем, если все будет нормально, перейти в нормальный рабочий режим эксплуатации нового альтернативного пути для товаров из Европы в Китай, из Украины в Китай и в другие азиатские страны. Таким образом, мы открываем новый путь не просто из Европы в Китай, мы открываем новый путь для украинских товаров на те рынки, где мы всегда были очень сильными – Грузия, Азербайджан и Казахстан и те рынки, доступ к которым сейчас временно ограничен, в связи с тем, что РФ ввела ограничения для транзита украинских товаров для других стран", - подчеркнул Пивоварский.

В свою очередь, присутствовавший на торжественном запуске поезда по вышеупомянутому маршруту вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко сообщил, что на сегодняшний день Украина экспортирует в Китай около 24 млн тонн грузов ежегодно.

"Сегодня Украина экспортирует в Китай практически 24 млн тонн ежегодно, прошлый год стал рекордным по объему экспорта в Китай - по объему перевозок из Украины он вышел на первое место. Сейчас вопрос в том, что на сегодня нужно обеспечить нормальную и стабильную поставку наших товаров в Азию", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января текущего года транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу с 1 января 2016 года.

По данным Минэкономразвития, на текущий момент информация об осложнении транзита грузов поступила от более 40 украинских экспортеров. В то же время, как сообщили в министерстве, большинство украинских производителей, ранее поставлявших товары и перевозящих грузы через территорию России, после введения ограничений со стороны РФ оформляют документы для транзита через Беларусь. Между Украиной и Беларусью на данный момент работает 8 приграничных пунктов автомобильного сообщения, а также 2 пункта пропуска для транзита товаров.