В обход России: Яценюк показал карту Великого Шелкового пути в Азию

Запуск нового грузового поезда по маршруту Великого шелкового пути - из Украины через Грузию и Азербайджан в Среднюю Азию позволит украинским экспортерам обойти транзитное и торговое эмбарго, введенное Москвой в начале января 2016 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Fаcebook написал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Сегодня из Ильичевского морского порта отправляется первый экспериментальный рейс по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай. Он станет новым направлением «Шелкового пути» и альтернативой доставки грузов из Украины на эти рынки в обход территории России, - отметил глава правительства. - Благодаря решению правительства о запуске такого поезда украинские и европейские товары будут попадать в страны Средней Азии даже при наличии санкционных ограничений на них со стороны Москвы. Российское транзитное и торговое эмбарго не помешает транспортировке наших грузов на рынки Средней Азии».

Сьогодні з Іллічівського морського порту відправляється перший експериментальний рейс за маршрутом Україна-Грузія-Азерб... Опубліковано Арсенієм Яценюком 14 січня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, торжественное отправление поезда состоялось сегодня, 15 января. Все формальности между странами-участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.