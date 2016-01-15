Европейское космическое агентство отказалось от российских ракет "Союз"

Европейское космическое агентство (ЕКА) в 2016 году откажется от использования российской ракеты-носителя "Союз-СТ" для запуска спутников своей навигационной системы Galileo.

Как сообщил в пятницу глава ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер, предпочтение будет отдано собственной ракете тяжелого класса Ariane-5.

"В этом году мы впервые запустим спутники Galileo на Ariane-5", - сказал он на пресс-конференции в Париже, передает ТАСС.

Запуск в Гвианском космическом центре запланирован на октябрь. На орбиту носитель тяжелого класса Ariane-5 сможет вывести сразу четыре аппарата для системы Galileo, в то время как на борту "Союзов" европейцы могли доставить в космос только два спутника за один старт.

Глобальная система спутникового позиционирования Galileo - европейский аналог американского GPS и российского ГЛОНАСС. На сегодняшний день орбитальная группировка Galileo насчитывает 12 спутников. По планам европейских специалистов, ее окончательное формирование должно завершиться в 2020 году.

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Как рассчитывают в ЕКА, полномасштабное функционирование системы будет достигнуто после вывода на орбиту 24 спутников, однако уже сейчас агентство заказало 26 аппаратов, а в дальнейшем это число должно быть доведено до 30 единиц. На данный момент Евросоюз потратил на программу Galileo уже более 5 млрд евро, а на период до 2020 года, как ожидается, расходы составят еще 7 млрд.