Поезд в обход России: в первый рейс отправили 20 контейнеров и 10 вагонов (фото)

Первый экспериментальный рейс грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России, который пролегает через территорию Грузии, Азербайджана и Казахстана, как ожидается, доставит украинские товары в течение 11 дней, а в перспективе планируется сократить этот срок до 10 дней.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в ходе торжественного отправления поезда в Ильичевске.

«На сегодня мы ожидаем, что от Ильичевского порта до границы с Китаем приблизительно 11 с половиной дней будет идти, это если не будет никаких логистических задержек на этом пути, особенно в море. Есть перспектива уменьшения до 9,5-10 дней, и мы будем делать все возможное, чтобы в районе 10 дней в одну сторону шел один паром, который может быть загружен примерно 108 вагонами», - сказал Пивоварский.

При этом он подчеркнул, что в первый тестовый рейс Украина отправила 20 контейнеров и 10 вагонов.

«Сегодня отправлены частично порожние вагоны, частично с металлической заготовкой, ее часть останется в Грузии, все другие порожние вагоны пойдут в Китай, там они сойдут с платформы, загруженные товарами, и отправятся назад уже полностью загруженными», - добавил министр.

По его словам, в феврале ожидается полная загрузка железнодорожного парома с вагонами после успешного прохождения всей цепочки логистического процесса во время дебютного запуска.

«Я думаю, что две-три недели мы будем отрабатывать логистику экспериментального поезда, и после этого в феврале мы ожидаем, что будет уже полная загрузка первого парома», - подчеркнул Пивоварский.

Глава Мининфраструктуры также добавил, что благодаря запуску этого маршрута в обход России Украина перестала быть "потенциально транзитным государством между Западом и Востоком и наконец реализовала свой потенциал".

«Мы открываем новое направление, которое, если мы его свяжем с уже существующими каналами «Викинг" и "Зубр" и "Подолье", то мы полностью соединим альтернативным новым путем Китай и всю Азию с Европой, и этот путь пойдет через Украину», - подытожил Пивоварский.

Как сообщал УНИАН, торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России состоялось сегодня, 15 января. Все формальности между странами-участницами эксперимента были урегулированы в течение нескольких дней, включая вопрос установления конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому маршруту.

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Данный маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.