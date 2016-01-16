Мининфраструктуры требует избавиться от названий-русизмов, ссылаясь на декоммунизацию (документ)

Об этом говорится в соответствующем поручении заместителя министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на данный момент исполняющего обязанности министра, копию которого он опубликовал на своей странице в Facebook.

Поручение о выполнении требований закона о декоммунизации адресовано Госавиаслужбе, "Укрморречинспекции", "Укравтодору", "Укрзализныце", "Укртрансбезпеке", "Укрпочте" и руководителям предприятий транспортной сферы.

Документом поручено переименовать названия государственных предприятий, учреждений, организаций, объектов инфраструктуры, названия которых содержат символику коммунистического и/или нацистского режима.

Кроме того, Мининфраструктуры требует переименовать объекты, названия которых "изложены не на государственном языке, содержат русизмы".

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В качестве примера ведомство приводит порт "Октябрьск" (Николаев) и порт "Южный" (Одесская область).

Также поручено переименовать названия объектов, которые имеют происхождение от географических координат, но фактически не соответствуют таковым "и являются рудиментом Советского Союза на территории Украины", в том числе расположенные на севере страны Южную железную дорогу (центр - Харьков) и Юго-Западную железную дорогу (центр - Киев).

Также поручено осуществить демонтаж в зданиях и сооружениях на соответствующих предприятиях коммунистической символики, памятников организаторам Голодомора, репрессий, руководителям коммунистической партии и органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью компартии при установлении власти на территории Украины и преследованием участников борьбы за ее независимость.

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Как прокомментировал это решение сам Омелян, "честно говоря, именно с этого документа очень хотелось начать свою работу в министерстве".

"Искренне убежден: проблема не в Путине. И уход КГБшной стаи от руководства Московией не изменит сути украинско-российских взаимоотношений. А суть страшная. Это нападения, грабежи, убийства на протяжении веков. Цари, генсеки, президенты. Как мы сейчас не принимаем путинской России, так и не будем принимать сказки про "братские, добрососедские" отношения", - написал он.

По словам и.о. министра, на границе Украины и России "должно быть четко понятно: на западе - цивилизация, на востоке - варвары, так, как это было всегда и будет еще очень долго".

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По его мнению, залог сохранения такого положения вещей - реформы в Украине и "безжалостная ликвидация всего навязаного с целью приучить украинцев, что они общей крови с ордынцами, такие же лузеры и рабы, как московиты".

Омелян выразил надежду, что руководство "Укрзализныци", морских портов и других госпредприятий "наберется смелости и поставит точку в упоминаниях об оккупации Украины".