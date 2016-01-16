Украина начала совместный с ЕС проект развития транспортной инфраструктуры на €3,7 миллиона

Как сообщили в Правительственном офисе по вопросам европейской интеграции, проект рассчитан до 2018 года, он будет способствовать гармонизации законодательства и модернизации транспортного сектора Украины.

Финансирование происходит в рамках технической помощи ЕС.

«Помощь европейской стороны позволит обновить Национальную транспортную стратегию Украины, привести ее в соответствие к стандартам ЕС», - говорится в сообщении правительственного офиса.

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Украина в ходе реализации проекта должна адаптировать, имплементировать и применить 5 приоритетных директив и регламентов ЕС в транспортном секторе, повысить квалификацию персонала, укрепить сотрудничество с европейскими транспортными агентствами, обеспечить правовое регулирование мультимодальных перевозок, повысить прозрачность и эффективность государственного управления в транспортном секторе, приблизить политику, связанную с развитием национальной транспортной сети, к транспортной политике ЕС.