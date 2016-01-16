Украина начала совместный с ЕС проект развития транспортной инфраструктуры на €3,7 миллиона

11:33, 16 января 2016
Транспорт/Связь
1696

Украина начала совместный с Европейским союзом двухлетний проект развития транспортной инфраструктуры «Поддержка имплементации Соглашения об ассоциации и Национальной транспортной стратегии» с объемом финансирования 3,74 миллиона евро.

Дорога / Фото УНИАН

Как сообщили в Правительственном офисе по вопросам европейской интеграции, проект рассчитан до 2018 года, он будет способствовать гармонизации законодательства и модернизации транспортного сектора Украины.

Финансирование происходит в рамках технической помощи ЕС.

«Помощь европейской стороны позволит обновить Национальную транспортную стратегию Украины, привести ее в соответствие к стандартам ЕС», - говорится в сообщении правительственного офиса.

Читайте такжеПивоварский рассказал, когда в Украине могут появиться качественные дороги

Украина в ходе реализации проекта должна адаптировать, имплементировать и применить 5 приоритетных директив и регламентов ЕС в транспортном секторе, повысить квалификацию персонала, укрепить сотрудничество с европейскими транспортными агентствами, обеспечить правовое регулирование мультимодальных перевозок, повысить прозрачность и эффективность государственного управления в транспортном секторе, приблизить политику, связанную с развитием национальной транспортной сети, к транспортной политике ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter