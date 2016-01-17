Украина с 17 января ограничивает товарооборот с оккупированным Крымом

Соответствующее постановление Кабмин принял еще 16 декабря 2015 года. В силу оно вступает 17 января. передает "112 Украина".

На период временной оккупации вводится запрет на поставки товаров, работ и услуг на территорию оккупированного Крыма и с его территории на материк. Разрешено провозить только личные вещи граждан, определенные частью первой статьи 370 Таможенного кодекса Украины. Впрочем, здесь тоже есть ограничения, прописанные в п. 24 ч. 1 указанной статьи. Разрешенные вещи должны транспортироваться только в ручной клади или багаже.

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Разрешено провозить значимые продукты питания стоимостью не более 10 тыс. грн и не более 50 кг веса. Продукты можно ввозить в Крым только в случае, если человек въезжает на оккупированную территорию Крыма не чаще одного раза в течение трех суток.

Кабмин своим постановлением запрещает также поставки в Крым и с Крыма электроэнергии. Такое решение может быть принято только на основании решения СНБО.