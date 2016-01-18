Аэропорт "Одесса" планирует возобновить работу сегодня в 18.00

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, из-за неблагоприятных метеоусловий - сильного снегопада и ветра - прием и отправка самолетов не производится.

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«Круглосуточно непрерывно ведется расчистка взлетно-посадочной полосы и перрона, в работах задействовано 10 единиц техники. Однако в связи с ухудшением метеоусловий в течение дня ожидается, что выполнение полетов возобновится не ранее 18.00 по киевскому времени», - отметили в пресс-службе.

В настоящее время из 13 запланированных на понедельник авиарейсов 8 отменено. В числе отмененных – рейсы из Вены (Австрия), Минск (Белоруссия). Пока неизвестно прибудут ли самолеты из Варшавы (Польша, запланирован на 17.20), Ивано-Франковска (18.25), Борисполя (20.30) и Стамбула (20.50).

Из запланированных на вылет 11 бортов отменено 7, в том числе, в Вену, Минск, Стамбул. Пока неизвестна судьба рейсов в Варшаву (18.00), Ивано-Франковск (19.25), Телль-Авив (Израиль, 21.30), Стамбул (21.45).

Как сообщал УНИАН, с утра 17 января из-за непогоды в международный аэропорт «Одесса» не прибыло ни одного самолета, также ни один борт не вылетел.

В Одессе и области 17-18 января -сложные погодные условия: очень сильные снегопад и метель, снежные заносы при сильном ветре. Из-за непогоды также нарушен график прибытия и отправления поездов. Поезда прибывают с часовым опозданием.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.