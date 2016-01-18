В аэропорту "Одесса" из-за непогоды отменены все рейсы на 18 января

Как сообщили УНИАН в аэропорту, на 18 января в связи со сложными метеоусловиями отменены все

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Кроме того, отменен рейс на Тель-Авив (Израиль), запланированный на 4.10 19 января.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и области 17-18 января - сложные погодные условия: очень сильные снегопад и метель, снежные заносы при сильном ветре. С утра 17 января из-за непогоды в международный аэропорт «Одесса» не прибыло ни одного самолета, также ни один борт не вылетел. Днем 18 января в пресс-службе аэропорта сообщили, что из-за неблагоприятных метеоусловий прием и отправка самолетов не производится, но есть надежда, что полеты возобновятся в 18.00.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.