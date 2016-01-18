"Укравтодор" предупредил, что 19 января может перекрыть дороги еще в трех областях
"Укравтодор" предупреждает водителей о возможном перекрытии дорог для движение автотранспортных средств в Сумской, Полтавской и Черниговской областях утром 19 января из-за ухудшение погодных условий.
Такой прогноз сделали специалисты аналитическо-диспетчерской группы «Укравтодора», учитывая штормовое предупреждение Украинского гидрометеорологического центра, сообщила пресс-служба агентства.
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«Движение автотранспорта на дорогах общего пользования в Сумской, Полтавской и Черниговской областях могут ограничить или закрыть с утра 19 января», - отметила пресс-служба.
В «Укравтодоре» рекомендовали водителям не планировать длительные поездки по дорогам этих регионов в ближайшие два дня.
Как сообщал УНИАН, по информации Укргидрометцентра, 18 января синоптики вновь объявили штормовое предупреждение по всей Украине.
В Украине в течение 17-18 января в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с) произошло обесточивание 138 населенных пунктов в пяти областях.
В связи с непогодой в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях запрещено движение транспорта по автодорогам.
Кроме того, в международном аэропорту "Харьков" отменены несколько авиарейсов, а международный аэропорт «Одесса» из-за сложных метеоусловий уже второй день не принимает и не отправляет самолеты.
Также большинство морских торговых портов Украины работают с ограничениями из-за ухудшения погодных условий.