"Укравтодор" предупредил, что 19 января может перекрыть дороги еще в трех областях

Такой прогноз сделали специалисты аналитическо-диспетчерской группы «Укравтодора», учитывая штормовое предупреждение Украинского гидрометеорологического центра, сообщила пресс-служба агентства.

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«Движение автотранспорта на дорогах общего пользования в Сумской, Полтавской и Черниговской областях могут ограничить или закрыть с утра 19 января», - отметила пресс-служба.

В «Укравтодоре» рекомендовали водителям не планировать длительные поездки по дорогам этих регионов в ближайшие два дня.

Как сообщал УНИАН, по информации Укргидрометцентра, 18 января синоптики вновь объявили штормовое предупреждение по всей Украине.

В Украине в течение 17-18 января в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра 15-20 м/с) произошло обесточивание 138 населенных пунктов в пяти областях.

В связи с непогодой в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях запрещено движение транспорта по автодорогам.

Кроме того, в международном аэропорту "Харьков" отменены несколько авиарейсов, а международный аэропорт «Одесса» из-за сложных метеоусловий уже второй день не принимает и не отправляет самолеты.

Также большинство морских торговых портов Украины работают с ограничениями из-за ухудшения погодных условий.