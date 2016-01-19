В пяти областях из-за резкого ухудшения погоды ограничили движение автотранспорта

Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции. Согласно сообщению, в Днепропетровской области ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на территории Днепропетровска и на автодорогах государственного значения: Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье, км 296 - км 336; Н-11 Днепропетровск-Николаев, км 53 - км 179; Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье, км 81 - км 105; Р-52 Днепропетровск-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, км 24 - км 96.

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В Кировоградской области на дорогах общего пользования ограничено движение грузовиков; в Николаевской - движение всех видов транспорта на автодорогах общего пользования.

В Одесской области запрещено движение всех типов транспортных средств по автомобильным дорогам: М-05 Киев-Одесса на участке км 341 - 464; М-05-01 обход Одессы; М-13 Кировоград-Платоново (на Кишинев); М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог); М-15 Одесса-Рени (на Бухарест); М-16 Одесса-Кучурган (на Кишинев); М-27 Одесса-Ильичевск; М-28 Одесса-Южный /М-14/; Р-70 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши /М-15/; Р-72 КПП «Староказачье» - Белгород-Днестровский.

В Полтавской области ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Р-52 Днепропетровск-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка от границы Днепропетровской области до автодороги М-03 Киев-Харьков-Должанский.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой без необходимости не выезжать на собственном транспорте, а тем, кто выехал, внимательно следить за сообщениями относительно проезда по дорогам Украины, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.