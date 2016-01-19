Трассу Киев-Одесса открыли для проезда автобусов и легковых автомобилей

"Дорожные службы завершают работу по ликвидации последствий стихии на трассе Киев-Одесса. Сейчас движение в обоих направлениях открыто для легкового и пассажирского транспорта", - сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.

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Подчеркивается, что дорожные, спасательные службы и полиция работают в усиленном режиме. Вместе с тем, водителей просят учитывать погодные условия, быть внимательным и осторожным за рулем, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам страны.

Как сообщал УНИАН, на южные области страны обрушился сильный снегопад, который длился две суток. В результате "Укравтодор" перекрывал проезд по дорогам в пяти областях. В частности, перекрыты были трассы в Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.