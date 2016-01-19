Годовой объем транзита товаров по российской территории в среднем составлял почти $2 миллиарда - Абромавичус

Об этом сообщил в ходе брифинга министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

При этом он подчеркнул, что эта сумма не может рассматриваться как потери украинских экспортеров, поскольку большинство экспортеров уже нашли способы провозить товары альтернативными путями.

«В целом в страны Азии через Российскую Федерацию отправлялось товаров на сумму 1,8 млрд долл. Но мы не ожидаем негативных последствий для всего этого объема товаров, потому что мы знаем, что некоторые производители уже отправляют продукцию другими маршрутами», - сказал министр.

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Он отметил, что есть надежда на снятие ограничений. «Но тут открываются новые возможности и для стран Кавказа, например, по «Шелковому пути», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Россия полностью запретила транзит украинских товаров с 4 января текущего года. На данный момент для украинского экспорта закрыты все 25 прямых пунктов пропуска на российско-украинской границе. Провоз грузов возможен через два пункта пропуска через белорусско-российскую границу. Однако при пересечении границы Россия может предъявлять всевозможные требования к грузу - включая необходимость организации конвоя или смены водителей на граждан России.

Украина организовала провоз грузов в обход России - через Грузию и Азербайджан в страны Средней Азии. Грузы отправляются поездом. Свой первый рейс такой поезд совершил 15 января текущего года.