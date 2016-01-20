В четырех областях еще действуют ограничения движения транспорта на дорогах

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Национальной полиции. Так, по данным правоохранителей, в Днепропетровской области запрещено движение всех видов транспорта по автодорогам: Н -11 Днепропетровск-Николаев, км 164 – км 179; М-04 Знаменка–Луганск–Изварино, км 72 – км 151. Ограничено движение грузового и пассажирского транспорта по автодорогам государственного значения: Р – 52 Днепропетровск-Царичанка-Кобыляки-Решетиловка, км 24 – км 96; Н – 08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье, км 296 – км 336; Н - 23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье, км 81 - км 105.

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В Кировоградской области невозможно движение автотранспорта на участках автодорог: Н-14 Александровка-Кировоград-Николаев, км 114 – км 153; Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье, км 79 – км 81; М - 13 Кировоград-Платоново, км 34 – км 74; М - 22 Полтава-Александрия, км 129 – км 136.

Также усложнен проезд на а/д М – 12 Стрый-Тернополь- Кировоград-Знаменка, км 611 – км 695.

В Николаевской области ограничено движение автотранспорта на автодорогах общего пользования.

В Одесской области затруднено движение транспорта по автомобильным дорогам: М-13 Кировоград-Платоново (на Кишинев); М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), км 96 – км 106; М-16 Одесса-Кучурган (на Кишинев) - км 180 – км 181; Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг;

Правоохранители просят водителей без необходимости не выезжать на собственном транспорте.