В США цены на авиабилеты снизятся до 3-летнего минимума из-за дешевого топлива

Падение цен на нефть в ближайшее время увеличит прибыль авиакомпаний и удешевит перелеты для пассажиров, сообщает NBC News.

"В данный момент перелет в Гонолулу обходится в среднем 545 долларов, но скоро он может подешеветь на 109 долларов. Аналогичная ситуация с рейсами в Новый Орлеан - билет ценой 236 долларов в скором времени может подешеветь на 40 долларов.

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Издание отмечает, что январь традиционно является периодом самых дешевых авиабилетов из-за крайне низкого спроса. Дешевая нефть также влияет на ценовую политику авиакомпаний, снижая стоимость перелетов до 3-летнего минимума.