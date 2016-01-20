Россия нарушила обязательства ВТО и полностью закрыла границы для украинского транзита - торгпред

Россия в нарушение своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации полностью закрыла украинский транзит для автомобильного и железнодорожного транспорта.

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Об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на заседании Кабинета министров в среду.

"Все товары, которые идут в режиме транзита в Казахстан и через территорию Казахстана в другие страны, не проходят территорию Российской Федерации. То есть фактически Российская Федерация закрыла свою территорию для транзита наших товаров как автомобильным, так и железнодорожным путем", - сказала она.

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