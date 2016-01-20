Украина договорилась с Беларусью об ускоренном режиме оформления транзита через территорию этой страны для компенсации потери торговых путей через Россию.

Об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская на заседании Кабинета министров в среду.

“Нам удалось достигнуть договоренности с нашими белорусскими партнерами об ускоренном режиме оформления и содействия тому, чтобы наши грузы и железнодорожным, и автомобильным транспортом проходили быстрее”, - сказала она.

По словам торгпреда, большинство грузов, которые были возвращены на территорию Украины из-за запрета транзита со стороны РФ, успешно прошли через Беларусь.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства экономического развития и торговли, большинство украинских производителей, ранее поставлявших товары и перевозящих грузы через территорию России, после введения ограничений со стороны РФ оформляет документы для транзита через Беларусь.

В декабре 2015 года российские власти приняли ряд решений, ограничивающих, а в некоторых сегментах и полностью упраздняющих торговые отношения с Украиной. В числе таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Следом - 4 января - Россия полностью остановила транзит украинских товаров по своей территории в сторону стран Средней Азии, в особенности Казахстана.

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Украина также ввела «зеркальные» торговые меры. Со 2 января - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5 до 19% с переходным периодом в 3-5 лет, а также с 10 января - запрет импорта продовольствия, сигарет, алкогольной продукции, продукции химической промышленности и железнодорожного оборудования российского производства.