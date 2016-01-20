Украина не будет запрещать российский транзит - торгпред

Украина не будет запрещать российский транзит через свою территорию, поскольку это противоречит базовым принципам международного торгового законодательства, сообщила журналистам торговый представитель Украины Наталья Микольская в перерыве заседания Кабинета министров.

“Мы не будем запрещать транзит через территорию Украины, потому что считаем, что транзит - это основополагающая часть международной торговли”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по словам Микольской, Россия в нарушение своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации полностью закрыла украинский транзит для автомобильного и железнодорожного транспорта.

В декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года.

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Следом, 2 января, Украина ввела «зеркальные» торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет.

С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 млрд долл. в год.