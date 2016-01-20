Коллектив Херсонского морпорта требует провести повторный конкурс на должность руководителя

Об этом заявил председатель профкома порта Валерий Тернавский.

Напомним, ранее Министерство инфраструктуры заявило о проведении конкурса на замещение должности руководителя Херсонского морпорта.

12 января состоялось заседание постоянно действующей комиссии Мининфраструктуры для проведения конкурсного отбора руководителей трех госпредприятий, включая ХМТП. "Комиссия рассмотрела документы и конкурсные предложения участников конкурса на замещение вакантной должности директора ГП "Херсонский морской торговый порт". Заявки подали 5 кандидатов, и после рассмотрения документов на соответствие квалификационным требованиям комиссия допустила их к защите конкурсных предложений. После презентации лучшей было признано конкурсное предложение Соколова Андрея Сергеевича. После согласования кандидатуры в соответствии с процедурой, победитель будет назначен на должность на условиях контракта", - указали в Министерстве инфраструктуры.

В то же время, СМИ отмечают, что проведение конкурса и сам результат вызывает вопросы. По словам источника в Министерстве инфраструктуры, изначально в ходе голосования комиссия не определилась с победителем, поскольку "за" проголосовали только 2 члена комиссии, а остальные воздержались.

Но потом было оперативно проведено совещание под руководством главы ведомства Андрея Пивоварского, по результатам которого не определившиеся члены комиссии изменили свое мнение и проголосовали за Соколова, который до последнего момента числился помощником первого заместителя министра инфраструктуры Владимира Шульмейстера.

Против такого решения выступил коллектив Херсонского морского торгового порта. Как отметил председатель профкома порта, коллектив предприятия заявляет о непрозрачности проведения конкурса.

«Коллектив отказывается принимать решение комиссии, требует отменить скандальное решение и требует повторного проведения конкурса», - заявил Тернавский.

Напомним, нынешнему директору КП ХМТП Игорю Ткаченко, который возглавляет предприятие 4 года, после окончания старого контракта, новый продлили лишь на 1 месяц - до проведения конкурса.