Движение по дороге Кировоград - Николаев обещают полностью возобновить 22 января

Движение транспортных средств по автодороге Кировоград – Николаев будет полностью возобновлено утром 22 января, сказано в сообщении пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

«Сейчас самая сложная ситуация в Николаевской области на трассе Кировоград - Николаев. По решению оперативного штаба Николаевской облгосадминистрации, завтра там будет работать мощная военная техника. Не позднее чем на утро пятницы автомобильная дорога Кировоград - Николаев будет полностью проезжая», - цитирует пресс-служба начальника Управления эксплуатационного содержания и безопасности движения «Укравтодора» Олега Федоренко.

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Кроме того, по информации Службы автодорог в Николаевской области, сегодня, 20 января в 15:00 было открыто движение для легковых автомобилей на участках дорог Одесса – Мелитополь - Новоазовск и Ульяновка - Николаев.

Вместе с тем, в пресс-службе отмечают, что по-прежнему затруднено движение транспорта на дорогах Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Николаевской областей, на которых сейчас работает наибольшее количество дорожной техники с целью ликвидации снежных заносов.

По данным пресс-службы, всего на автомобильных дорогах общего пользования в настоящее время работает 1650 единиц спецтехники и более 2750 дорожников.

«Укравтодор» подчеркивает, что в первую очередь дорожники ликвидируют снежные заносы на дорогах международного и национального значения.

«В настоящее время во всех пострадавших от непогоды регионах в полном объеме расчищены подъезды в лечебные учреждения, а также обеспечен проезд транспорта, который доставляет социально значимые продукты питания», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки усилиями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и “Укравтодора” очищено от снега 600 километров дорог общегосударственного значения.

Ранее в Кировоградской области был введен запрет на движение грузовых автомобилей и рекомендовано не выезжать из населенных пунктов пассажирскому транспорту, тогда как дороги в Одесской и Николаевской областях оставались закрытыми для проезда транспортных средств.