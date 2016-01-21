Кабмин ограничил перечень пунктов пропуска для транзита санкционных товаров из России

Об этом сообщает LB.ua.

Теперь ввоз запрещенных в Украине российских товаров возможен только через 10 автомобильных и четыре железнодорожных пункты пропуска на границе с Российской Федерацией.

Всего же на границе с РФ сейчас действуют 21 автомобильный и 8 железнодорожных пунктов пропуска.

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Кроме того, ввоз российских товаров, попавших под украинские санкции, разрешен через 8 автомобильных и 6 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Всего на границе с Беларусью работают 20 автомобильных и 6 железнодорожных пунктов пропуска.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина не будет запрещать российский транзит через свою территорию, поскольку это противоречит базовым принципам международного торгового законодательства.