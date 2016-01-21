В Днепропетровской области открыты автодороги на Кировоград

Об этом УНИАН сообщили в управлении инфраструктуры Днепропетровской облгосадминистрации. «Заработали участки еще двух дорог государственного значения: Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье, км 81+ км 735 - км 105+ км 313 и Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье, км 336+ 950 км», - говорится в сообщении.

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По данным ОГА, дорожные службы продолжают расчищать снежные заносы на Николаевском и Полтавском направлениях. Движение на этих магистралях планируется возобновить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, по информации Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины, по состоянию на утро 21 января в Днепропетровской области запрещено движение всех видов транспорта на дорогах: Н-11 Днепропетровск-Николаев, км 164 - км 179; М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, км 72 - км 151.

Ограничено движение грузового и пассажирского транспорта по автомобильным дорогам государственного значения: Р-52 Днепропетровск-Царичанка-Кобыляки-Решетиловка, км 24 - км 96.