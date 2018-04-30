Как Украине обойти российский железный занавес

В ответ на продолжающуюся уже почти два года войну России против Украины Кабинет министров на заседании в среду, 20 января, расширил перечень товаров российского производства, запрещенных для импорта в нашу страну. Общий список позиций, попавших под эмбарго, составляет теперь более 70 товарных групп. Он включает едва ли не всю линейку продовольственного импорта, табак, алкоголь, продукцию химической промышленности - от удобрений до моющих средств и товаров железнодорожного назначения, в отношении которых Украина ведет отдельный спор с Российской Федерацией в рамках ВТО.

Вынужденные контрмеры украинской стороны последовали за закрытием с 1 января 2016 года режимом Путина границы для украинского продовольственного экспорта и введением повышенных пошлин на те немногие промышленные товары, еще поставляемые на российский рынок. После этого страна-агрессор, укравшая у Украины Крым и оккупировавшая в результате кровавой спецоперации часть индустриального Донбасса, полностью запретила транзит украинской продукции по своей территории в сторону стран Средней Азии и Закавказья. Железнодорожные составы и грузовики российские пограничники и таможенники разворачивают на всех 25 пунктах пропуска на украинско-российской границе, проезд автомобилей практически перекрыт. Украинские экспортеры вынуждены искать обходные пути и нести значительные транспортные расходы.

Без потерь не обойдется

По мнению экспертов, цель путинской России очевидна. Москва стремится нанести очередной удар по украинской экономике и лишить нашу страну доступа не только на свой рынок, но и на перспективные рынки Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Китая и других азиатских государств.

Комментируя очередной вызов, с которым столкнулись национальная экономика и бизнес, министр экономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус отметил: "Совокупный экономический эффект от российской экономической агрессии в отношении Украины за последние 2,5 года огромен и исчисляется миллиардами долларов".

По мнению министра, политические решения российских властей привели, помимо прочего, к сокращению прямого украинского экспорта в РФ до 12,9% по итогам 2015 года.

"Прямые потери украинских производителей в виде утраченной выручки только по эмбарго (с начала 2016 года - УНИАН) - 98 млн долл. Это - одна цифра. В общей сложности, в том числе и из-за поднятия тарифов (и пошлин - УНИАН), мы оцениваем, что недополучение выручки украинскими производителями должно быть в размере от 420 до 600 млн долл.", - сказал Абромавичус.

Запрет украинского транзита по российской территории также будет весьма чувствительным. "В целом, в страны Азии через Российскую Федерацию оправлялось товаров на сумму 1,8 млрд долл. (в год - УНИАН). Мы не ожидаем негативных последствий для всего этого объема товаров, потому что мы знаем, что некоторые производители уже отправляют продукцию другими маршрутами. Но потери будут", - подчеркнул министр.

"Другие маршруты" - это транзит товаров через Беларусь на севере и по Черному морю в Грузию и Азербайджан на юге. Белорусское "плечо" - это дополнительные 500 км пути и "плюс" 15-20% к уже имеющимся транспортным расходам. К тому же, этот маршрут не дает полной гарантии от российской блокады.

Маршрут через Грузию и Азербайджан, первый поезд по которому отправился в путь 15 января, обходит враждебную Россию, но требует значительных логистических затрат. Для поставки груза по этому новому "Шелковому пути" в Китай потребуется переплыть два моря, и это все займет, как минимум, 11 дней.

При этом не будем забывать, что Украина ежегодно поставляет в Китай продукцию в объеме 24 миллиона тонн. И хотя часть этих товаров перевозится судами океанскими маршрутами, понятно, что на открываемый черноморско-каспийский путь ложится значительная нагрузка.

Все варианты поиска обходных путей на первом этапе приведут к значительному удорожанию логистики украинского экспорта по сравнению с ранее использовавшимся транзитом через РФ.

В правительстве это понимают. Премьер-министр Арсений Яценюк признал, комментируя начало работы нового железнодорожного маршрута в Китай через Грузию и Азербайджан, что везти грузы стало дорого, но высказал надежду, что повышение эффективности логистических операций позволит со временем снизить издержки.

"Построенный поезд - это первый шаг к тому, чтобы обойти Россию и сформировать альтернативные пути поставок украинских товаров, - сказал Яценюк. - Я буду откровенным, на первом этапе - это дороже. Но если мы загрузим поезд и будем повышать объемы перевозок, то мы получим ту же стоимость перевозок, которую имели до введения российского транзитного эмбарго".

Забота об экспортерах

Логистика железнодорожного транспорта с использованием морских паромов в азиатском направлении только прорабатывается, пока все проблемы сводятся лишь к срокам доставки и, как следствие, удорожанию товаров исключительно в рамках транспортной составляющей. Чего не скажешь о "белорусском" транзите, который несет еще и прямые административные риски.

Собственно, на украинско-белорусской границе проблем у экспортеров не возникает, за что украинские власти уже выразили признательность правительству Республики Беларусь. А вот дальше по маршруту - на границе Беларуси с Россией - начинаются трудности.

Во-первых, украинские товары можно провозить только через два пункта пропуска в районе российского Смоленска: один - для железнодорожного транспорта, второй - для автомобильного. Во-вторых, как рассказала торговый представитель Украины Наталья Микольская, на этих пунктах фиксируют и простои, и длительное, по остаточному принципу оформление грузов, и даже требования по замене украинских водителей на граждан России. Эту информацию подтверждают и экспортеры. При этом они прозрачно намекают, что российские таможенники не брезгуют и "поборами за проезд".

Чтобы минимизировать возникающие сложности украинские власти организовали так называемые транспортные конвои. Первый отправили 20 января. В него вошли 8 машин. "Мы следим за ними, чтобы понять, можем ли мы двигаться далее и дойдут ли они до границы Российской Федерации с Казахстаном. Стоимость конвоя - 350 долл. за одну машину", - рассказала Микольская. Она подчеркнула, что конвои - тоже во многом - эксперимент, поэтому отправлять их будут не каждый день.

Удастся ли Киеву пробить "брешь" в российском торговом занавесе - пока вопрос. Экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава считает, что предпринимаемых правительством действий недостаточно.

"Использование новых маршрутов однозначно приведет к удорожанию украинских товаров на казахстанском рынке, к снижению их конкурентоспособности в сравнении с аналогичными товарами из других стран. Это неизбежно снизит объемы экспорта украинских товаров на этот рынок, - отметил Кава. - Только из-за удорожания транспортировки Украина может потерять порядка 20% объемов экспорта в Казахстан".

Кава также подчеркнул, что в сложившейся ситуации правительство Украины может стимулировать экспорт в Казахстан путем введения целевой дотации для отечественных производителей, которые поставляют свою продукцию на рынки Средней Азии. "Размер государственной дотации должен быть установлен на уровне разницы в стоимости транспортировки между традиционным сухопутным маршрутом и стоимостью перевозки по альтернативным маршрутам. Такой шаг позволит украинским производителям не сокращать своё присутствие на столь важном для Украины рынке", - резюмировал эксперт.

Стать мудрее врага

Начатая Россией торговая война, последовавшая за военной агрессией и оккупацией части нашей страны, не стала сюрпризом. Большинство украинцев прекрасно понимают, что Владимир Путин и послушная его воле Россия не остановятся на уничтожении 10 тысяч украинских граждан и разграблении активов на миллиарды долларов. Просто потому, что цели в отношении непокорных украинцев не достигнуты.

Поэтому сегодня и Киеву, и остальному миру очевидно: чем усерднее россияне пытаются затянуть пояса на украинцах, тем уязвимее становится их собственная позиция. Неадекватность предпринимаемых Кремлем шагов вызывает недоумение во всем мире, и это определенно встретит противодействие, но не в духе "российских братьев". В качестве последнего примера - "эмоциональная" реакция РФ на обострение отношений с Турцией. Путин и компания в привычном для себя стиле наказали соотечественников отказом от масштабных проектов с турецким бизнесом и торпедированием многомиллиардного товарооборота.

Украинские власти решили не уподобляться Москве - отказались от зеркального запрета российского транзита по своей территории. А представляете, как это справиться с искушением не закрывать вентиль на украинских трубах, поставляющих российский газ и нефть в Евросоюз и Турцию!

Экономисты и историки выстраивают параллели между Россией образца 2015-2016 годов и послевоенным Советским Союзом, сложившим кирпич за кирпичом глухую стену не только в Берлине, но и по всему периметру Восточной Европы в надежде оградиться от "англоговорящего мира", несущего, по мнению советского руководства, целый набор разного рода угроз. К чему, в итоге, все это привело - известно.

Какой длины окажется тень нового "занавеса" - покажет время. Причем покажет очень скоро. Уже в конце февраля Генеральный Совет Всемирной торговой организации рассмотрит жалобу Украины на дискриминационные действия Российской Федерации - и по торговому эмбарго, и по запрету транзита, и по нарушению положений двухсторонних торговых договоров. Украина уже заручилась поддержкой ЕС в этом вопросе.

В неофициальных беседах украинские переговорщики утверждают: цель Киева не в том, чтобы экономически наказать Москву. Задача максимум - вернуть в эти отношения здравый смысл, сформировать коалицию стран - защитников интересов Украины, отменить дискриминационные решения и предотвратить попытки какого-либо торгового давления в будущем. Не лишней окажется и поддержка ключевых партнеров Украины - США, Канады, государств ЕС в части продвижения украинского экспорта на свои рынки - в качестве "компенсации" потерь, понесенных Украиной от российских запретов.

О поддержке Киева будут говорить не только на заседании Генсовета ВТО. Украина стала одной из главных тем проходящего на текущей неделе Всемирного экономического форума в Давосе. Прямые торговые переговоры проведут главы профильных ведомств: США - Пенни Прицкер, Канады - Христя Фриланд и Украины - Айварас Абромавичус. Украинская сторона возлагает большие надежды на результаты этих встреч.

В марте 1946 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес знаменитую Фултонскую речь, в которой предупредил о падении на Европейский континент "железного занавеса" и опасностях тирании.

"Нам нужно добиться урегулирования, и чем больше времени оно займет, тем труднее оно пойдет и тем более грозными станут перед нами опасности. Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости", - сказал Черчилль.

Пророческие слова великого человека не потеряли актуальность и в XXI веке.

Олеся Сафронова (УНИАН)