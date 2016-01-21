Европарламент учредил комиссию по расследованию скандала с Volkswagen

Европарламент в рамках пленарной сессии в Страсбурге проголосовал в четверг за учреждение парламентской комиссии в составе 45 членов для расследования "дизельного" скандала с автоконцерном Volkswagen, сообщает Прайм.

"(Переходим к) назначению членов следственной комиссии по вопросу измерений автомобильных выбросов. Предложение о назначении членов комиссии поступило от конференции председателей (фракций). Поправок не поступало. Следовательно, назначение одобрено", - заявил председатель заседания. Голосование транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Ожидается, что срок действия мандата парламентской комиссии составит 12 месяцев.

Читайте такжеМинюст США подал в суд на Volkswagen из-за фальсификации данных по выбросамАвтоконцерн Volkswagen в середине сентября 2015 года был обвинен в США в оснащении своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Компании также грозит штраф в размере до 18,075 миллиарда долларов.

Читайте такжеVolkswagen отказался передать США некоторые документы по "дизельному скандалу"Расследования в отношении концерна ведут профильные ведомства в США, ряде стран Европы и Азии. Все они настроены на длительную тяжбу и предрекают автогиганту штрафы и необходимость выплачивать компенсации в размере десятков миллиардов долларов.