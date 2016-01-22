Непогода в Украине: в четырех областях ограничено движение транспорта

В четырех областях Украины продолжают действовать ограничения движения транспорта, введенные 17 января в связи со сложными погодными условиями.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции Украины.

В Днепропетровской области запрещено движение всех видов транспорта на трассе Н-11 Днепропетровск – Николаев, км 164 – км 179.

В Кировоградской области частично ограничен проезд для большегрузного автотранспорта, (проезд легковых авто без ограничений) на участках автодорог: Н-23 Кировоград – Кривой Рог – Запорожье; Н-14 Александровка – Кировоград – Николаев км 70 - км 153; ограничено движение транспортных средств на дороге М-13 Кировоград – Платоново от км 36 км 74 + 432.

В Николаевской области действуют ограничения движения для всех категорий транспортных средств на автодорогах государственного значения.

Вместе с тем открыто движение для легковых автомобилей на участках автомобильных дорог: М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск: км 55 (граница Одесской области) – км 129 (граница г. Николаев); км 142 (граница г. Николаев) – км 177 (граница Херсонской области); а также Н-11 Днепропетровск – Николаев, км 176 (граница Днепропетровской области) – км 316 (граница г.Николаев); Р-06 Ульяновка - Николаев: км 43 (граница Кировоградской области) – км 225 (граница г.Николаев).

В Одесской области затруднено движение транспорта по дорогам: М-13 Кировоград - Платоново (на Кишинев) - местами снежные заносы, снежный накат; Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг - снежные заносы, проезд затруднен; М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) - местами снежные заносы, снежный накат с 66 км по 306 км; М-16 Одесса - Кучурган (на Кишинев) - снежные заносы; Р-70 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши - /М-15/ - снежные заносы; Р-72 КПП «Староказачье» - Белгород-Днестровский снежные заносы.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой без необходимости не выезжать на собственном транспорте, а тем, кто выехал, - внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.